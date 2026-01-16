Il sit-in organizzato dal generale Vannacci contro il decreto Ucraina ha avuto scarso successo, con solo nove partecipanti. L’evento, promosso come forma di protesta, si è rivelato poco partecipato e ha suscitato anche alcune reazioni ironiche, come quelle della Lega. Un episodio che evidenzia come, in questa occasione, il movimento abbia mostrato scarso entusiasmo nei confronti dell’iniziativa.

E’ il generale al contrario, il generale senza le truppe. Suona la tromba, chiama l’adunata. Ma al flash mob del team Vannacci, contro il decreto Ucraina, si presentano in nove. Uscendo da Montecitorio Stefano Candiani la definisce “una deriva macchiettistica. La Lega è un’altra cosa”. Da settimane il vicesegretario Roberto Vannacci, invita i parlamentari del Carroccio (e non solo) a schierarsi contro Zelensky. Ieri ha battibeccato pure con Tajani, che lo attaccava: “E’ suicida dirottare risorse agli italiani per darle a chi le spende in cessi d’oro, yacht e prostitute”. Ma lo seguono fino in fondo solo in due: Edoardo Ziello e Rossano Sasso. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Vannacci, il generale senza truppe. Il sit-in contro Kyiv è un flop e nel Carroccio se la ridono

