Ha speso mezzo miliardo ma è in crisi | dentro il flop del Liverpool

L'analisi della difficilissima prima metà di stagione del Liverpool: i campioni in carica della Premier League, colpiti in estate dalla morte di Diogo Jota, sono già lontanissimi dalla vetta della classifica nonostante il quasi mezzo miliardo speso sul mercato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ha speso mezzo miliardo ma è in crisi: dentro il flop del Liverpool

