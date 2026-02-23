valsa tutto facile con il grottazzolina ora deve battere verona per arrivare quarta

Valsa ha vinto facilmente contro Grottazzolina, grazie a un gioco solido e deciso. La causa principale è stata la buona organizzazione in campo e le battute efficaci dei giocatori di Valsa. La squadra ha conquistato i tre set senza troppo sforzo, mettendo sotto pressione gli avversari fin dall'inizio. Ora, per ottenere il quarto posto, deve battere Verona nella prossima partita e mantenere alta la concentrazione.