Valsa tutto facile con il Grottazzolina Ora deve battere Verona per arrivare quarta
Valsa ha vinto facilmente contro Grottazzolina, grazie a un gioco solido e deciso. La causa principale è stata la buona organizzazione in campo e le battute efficaci dei giocatori di Valsa. La squadra ha conquistato i tre set senza troppo sforzo, mettendo sotto pressione gli avversari fin dall'inizio. Ora, per ottenere il quarto posto, deve battere Verona nella prossima partita e mantenere alta la concentrazione.
GROTTAZZOLINA 0 VALSA GROUP MODENA 3 (26-28 18-25 20-25) Grottazzolina: Tatarov 15, Falaschi, Magalini 9, Federizzi 7, Pellacani 6, Petkov 4, Marchisio (L), Vecchi, Golzadeh ne, Cubito ne, Petkovic ne, Marchiani ne, Koprivica ne. All. Ortenzi. Modena: Buchegger 9, Tizi-Oualou 3, Davyskiba 13, Porro 11, Sanguinetti 14, Mati 7, Perry (L), Bento, Massari ne, Tauletta ne, Anzani ne, Ikhbayri ne, Giraudo ne, Menchetti (L2) ne. All. Giuliani. Arbitri: Salvati e Armandola. Note: spettatori 1196. Durata set: 28’, 23’, 23’. Tot: 1h14. Gorttazzolina: ace 1, bs 13, muri 4, errori totali 19. Modena: ace 8, bs 22, muri 9, errori totali 23. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Valsa, un successo meritato che dà fiducia. La capolista Verona deve arrendersiLa vittoria di Modena Volley sulla capolista Verona rappresenta un risultato sorprendente e di grande fiducia, segnando un cambio di leadership nel campionato.
Yuasa Battery Grottazzolina – Valsa Group Modena 0-3 | Vittoria di testaLa vittoria di Valsa Group Modena contro Yuasa Battery Grottazzolina deriva dalla solidità della squadra durante tutta la partita.
Yuasa: primo set col brivido, poi fa tutto Modena; Perry e gli ultimi step della Valsa: Quarto posto? Ora non pensiamoci; Valsa in campo con un occhio a Piacenza.
