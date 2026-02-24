Valsa l’ultimo sforzo | Con Verona è decisiva

Ancora obbligati a vincere per mantenere il quarto posto, nonostante un rush finale da urlo. L’avversaria di Modena Volley nella corsa al quarto posto, la Gas Sales Piacenza, tiene il passo nonostante il big match con Trento, e così i gialloblù, ancora padroni del loro destino, saranno costretti a vincere (con qualsiasi punteggio, anche 3-2) per essere sicuri di rimanere quarti e non dipendere dal risultato (forse scontato) dei biancorossi a Padova. Con una piccola finestra sul terzo posto occupato da Trento, che però avrà Cisterna in casa: Trento 44, Modena 44 (quoziente set peggiore), Piacenza 43, questa la graduatoria dal terzo al quinto posto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pietro Sighel prova a scuotersi: “Entrato in pista con la solita professionalità. Ultimo sforzo in staffetta”Pietro Sighel si sforza di reagire dopo aver perso la finale dei 500 metri ai Mondiali di short track a causa di un infortunio.