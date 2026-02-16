Video choc | è sparita la spiaggia dei Lidi Ferraresi | Anche le valli ormai sommerse

Lido di Volano (Ferrara), 15 febbraio 2026 – ??????Il drone passa a volo d’angelo sulla costa, riprende il litorale del lido di Volano. «La spiaggia non c’è più», dice Umberto Cimatti, titolare dello stabilimento Ipanema, mentre mostra quel video, immagini drammatiche. Nelle ultime riprese – girate da di Marco Italiani – si vede lo stabilimento Isa di Federica Veronesi. Il punto più critico, l’acqua arriva alle strutture. Il video choc a pochi giorni dall’allarme erosione lanciato dai prefetti di Ferrara e Ravenna, Massimo Marchesiello e Raffaele Ricciardi, che hanno acceso i riflettori sui rischi legati all’erosione, il livello del mare che sale, continuamente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A Sciacca, il ciclone Harry ha causato danni limitati grazie alle barriere sommerse e alla rimozione degli abusivi, che hanno contribuito a proteggere Santa Margherita.

Lidi ferraresi a rischio, l'allarme degli operatori: «Il mare mangia tutto, restano pochi metri di spiaggia. In un paio d'anni sparirà del tutto» x.com

