Valli di Comacchio ormai sommerse disastro ambientale | è un unico grande lago

Le alte mareggiate e l’erosione costiera hanno sommerso le valli di Comacchio, trasformandole in un grande specchio d'acqua. Liviano Luciani di Libera Caccia denuncia che la perdita di habitat e il calo della biodiversità sono causati dalle frequenti tempeste e dall’incuria umana. La situazione si aggrava con la scomparsa di zone umide che ospitavano numerose specie. Le autorità cercano soluzioni per frenare il peggioramento della situazione.

© Ilrestodelcarlino.it - “Valli di Comacchio ormai sommerse, disastro ambientale: è un unico grande lago”

Comacchio (Ferrara), 22 febbraio 2026 – Liviano Luciani, dell’associazione Libera Caccia (Andrea Buzzi è il presidente della sezione di Comacchio) lo definisce il « disastro ambientale che attanaglia le valli di Comacchio ». Già nei giorni scorsi la denuncia dell’innalzamento dell’acqua di 30 centimetri, in questo periodo non dovrebbe superare il salto sul medio mare i 10 centrimentri. Un’altra emergenza che va a sommarsi a quella che attanaglia i lidi, Volano mangiato dall’erosione. Allarme erosione, il mare avanza e si ’mangia’ i lidi di Volano e Pomposa: video “ I motivi del degrado della valle e della scomparsa della sua biodiversità sono noti – afferma –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it “Valli di Comacchio ormai sommerse, disastro ambientale: ormai è un grande lago”La perdita di habitat nelle Valli di Comacchio deriva dalla crescente avanzata delle acque e da interventi non adeguati. Video choc: è sparita la spiaggia dei Lidi Ferraresi: “Anche le valli ormai sommerse”La spiaggia dei Lidi Ferraresi è scomparsa a causa dell’alta mareggiata che ha sommerso anche le valli vicine. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: È sparita la spiaggia dei Lidi Ferraresi, ecco il video choc: Anche le valli sono sommerse; Allarme granchio blu, il caso torna in Regione: Salvare anguille ed economia locale; Argine degli Angeli a pezzi: La frana? Servono risorse. Clima folle: acqua alta nelle valli di Comacchio. Isolotti cancellati, specie a rischioPioggia continua, livello mai così elevato. Gelli: L’ambiente viene sommerso, nidificazione compromessa ... msn.com Anguille, sostegno alla pesca: Serve un piano di ripopolamentoLe Valli di Comacchio, storico habitat naturale dell’anguilla e uno degli ecosistemi lagunari più importanti d’Europa, all’interno del Delta ... msn.com Venite con noi nelle Valli di Comacchio e nel parco del Delta del Po, riserva naturale tutelata UNESCO. - facebook.com facebook