Rino 80 anni | Le Valli di Comacchio non esistono più L’acqua continua a salire un paradiso perduto

Rino Beltrami, 80 anni, afferma che le Valli di Comacchio sono scomparse a causa dell’aumento del livello dell’acqua, che ha sommerso le terre un tempo rigogliose. Da decenni, ricorda le zone umide come un paesaggio vivo, ora ridotto a un ricordo. La crescente mareggiata e la mancanza di interventi hanno accelerato il fenomeno, lasciando molti residenti senza più terraferma. La sua testimonianza rivela come il cambiamento ambientale abbia cancellato un patrimonio naturale.

Ferrara, 23 febbraio 2026 – Si chiama Rino Beltrami, ha 80 anni. Dice: 'Le valli di Comacchio, erano un paradiso. Adesso? Adesso non esistono più. Scomparsi gli isolotti, danneggiati gli argini, l'acqua continua a salire, il livello è cresciuto ancora. Siamo ben oltre i 30 centimetri di qualche giorno fa. Ormai è un mondo sommerso, un grande lago'. Le valli di Comacchio sommerse dall'acqua, il video E' il presidente di Enalcaccia di Comacchio da alcuni anni, la sua vita si è dipanata lungo quelle rive. Mostra una serie di video choc, lingue di terra allagate, dossi completamente spariti, pontili sommersi, si vede appena qualche pezzo di legno che traballa contro l'onda, in mare che avanza e continua a salire.