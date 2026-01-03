L'epica gara nell'inferno di Mol | Van der Poel emerge dalla tormenta Vab Aert si spezza una caviglia

A Mol, in Belgio, si è disputato il Zilvermeercross sotto condizioni climatiche estreme, tra ghiaccio, neve e pioggia. Mathieu Van der Poel ha dimostrato ancora una volta la propria resistenza, emergendo tra le difficili condizioni. Purtroppo, Wout van Aert si è infortunato, fratturandosi una caviglia e interrompendo la stagione di cross. La gara ha evidenziato le sfide di questa disciplina in condizioni estreme.

