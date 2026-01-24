Sinner vince una partita epica contro Spizzirri | Jannik dall'inferno al paradiso agli Australian Open

Jannik Sinner ha conquistato una vittoria importante agli Australian Open, superando Eliot Spizzirri con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4, 6-4. Dopo un inizio difficile e rischi di crampi, il tennista italiano ha dimostrato determinazione e resistenza, risalendo da una situazione complicata. Questa partita rappresenta un passo avanti nel suo percorso nel torneo, confermando la sua crescita e il suo carattere in campo.

