Sinner vince una partita epica contro Spizzirri | Jannik dall'inferno al paradiso agli Australian Open
Jannik Sinner ha conquistato una vittoria importante agli Australian Open, superando Eliot Spizzirri con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4, 6-4. Dopo un inizio difficile e rischi di crampi, il tennista italiano ha dimostrato determinazione e resistenza, risalendo da una situazione complicata. Questa partita rappresenta un passo avanti nel suo percorso nel torneo, confermando la sua crescita e il suo carattere in campo.
#AustralianOpen2026: GAME, SET, MATCH. #Sinner vince 3-0 contro #Duckworth e vola al terzo turno. 6-1, 6-4, 6-2 per l’azzurro, che chiude con l’ace numero 18 x.com
#Tennis , #Sinner vince facile: è al terzo turno a #Melbourne - #AustralianOpen - facebook.com facebook
