Riprende il cantiere della scuola elementare di via Ozanam a Concorezzo, un intervento da 17 milioni di euro che aveva subito una pausa. Dopo mesi di attese, i lavori sono pronti a ripartire, segnando una fase di rinnovamento importante per la comunità locale. L'intervento mira a migliorare le strutture scolastiche e a garantire ambienti più adeguati alle esigenze degli studenti.

Dopo mesi di impasse riparte il cantiere della scuola elementare da 17 milioni in via Ozanam, a Concorezzo. Il sindaco Mauro Capitano è commissario straordinario dell’opera, "la palestra sarà pronta con quasi un anno di ritardo, a giugno 2026", dice l’opposizione che aveva denunciato in aula " sprechi e poca trasparenza ". Il cantiere si rimette in moto, "da agosto, forse tranne un giorno, non si muoveva un chiodo - racconta Gigi Redaelli, consigliere di minoranza (La Rondine) -. Mi piange il cuore ogni mattina: abito di fronte, adesso dalle finestre vediamo un cubo, proprio la futura palestra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il maxi intervento da 17 milioni. Svolta per la scuola di via Ozanam. Il cantiere è pronto a ripartire

L’intervento da 1,5 milioni di euro. Restyling di nido e scuola materna. Il cantiere avanza a ritmo serrato

È in corso un intervento di restyling del valore di 1,5 milioni di euro per l’edificio scolastico di via Nazario Sauro a San Rocco. L’intervento riguarda il rinnovamento dell’asilo nido e della scuola materna, con il cantiere che prosegue in modo efficace e rapido. Questo progetto mira a migliorare gli spazi dedicati ai più piccoli, garantendo ambienti più sicuri e funzionali per l’attività educativa quotidiana.

Leggi anche: La pista ciclabile infinita di Lissone. Ritardi e problemi da tre anni. Ma il cantiere è pronto a ripartire

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ponte dei Mille: al via un maxi intervento di manutenzione, traffico riorganizzato fino a maggio - Il varco di Ponte dei Mille sarà accessibile ai veicoli solo in ingresso, uscite deviate verso Santa Limbania e Albertazzi ... telenord.it