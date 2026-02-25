Usa | abbordata petrolieraviolava blocco

Il Pentagono ha catturato la petroliera Aquila II nell'Oceano Indiano, perché violava il blocco navale imposto dal governo americano contro le navi sanzionate dal Venezuela. La nave era stata inseguita dai Caraibi e si sospetta che trasportasse carburante destinato alle forze del regime venezuelano. L’operazione ha coinvolto diverse unità militari, che hanno bloccato la petroliera prima di arrestarne l’equipaggio. Le autorità stanno analizzando i dettagli dell’incidente.

0.46 Il Pentagono ha annunciato l'abbordaggio della petroliera Aquila II nell'Oceano Indiano, dopo un inseguimento dai Caraibi legato al blocco navale ordinato dal presidente Donald Trump contro le navi sanzionate dal Venezuela. "La nave operava in sfida alla quarantena del presidente Trump per le navi autorizzate nei Caraibi e cercava di fuggire",ha scritto il Pentagono su X. Il Dipartimento della Difesa ha sottolineato che "continuerà a privare gli attori illeciti di libertà di manovra in mare",soprattutto le flotte ombra.