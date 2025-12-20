Venezuela continua il blocco navale | Usa sequestrano un’altra petroliera

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti sequestrano una seconda petroliera salpata dal Venezuela. Secondo quanto riportano media americani, la Guardia Costiera statunitense ha bloccato la nave in acque internazionali nel Mar dei Caraibi, in un’operazione che le fonti citate da Nbcnews descrivono come in corso. Le stesse fonti spiegano che l’operazione è guidata dalla Coast Guard, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Venezuela, continua il blocco navale: Usa sequestrano un'altra petroliera

