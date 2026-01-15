Il Pentagono ha spostato la portaerei Lincoln nel Medio Oriente, in un contesto di crescente tensione tra Stati Uniti e Iran. Le autorità statunitensi dichiarano che tutte le opzioni restano sul tavolo, evidenziando la delicatezza della situazione. La crisi interna di Teheran si inserisce in un quadro più ampio di instabilità regionale, influenzando le dinamiche geopolitiche e le strategie di sicurezza internazionale.

Resta altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran, mentre la crisi interna di Teheran continua a intrecciarsi con gli equilibri geopolitici internazionali. “ Osserveremo e vedremo come procede ”, ha dichiarato Donald Trump, lasciando aperta la possibilità di un’azione militare americana, senza però escluderla del tutto. Una formula ambigua che mantiene viva la minaccia. Nel frattempo, l’ Italia alza il livello di allerta. Con una nota ufficiale, la Farnesina ha invitato gli italiani ancora presenti in Iran a lasciare immediatamente il Paese, mentre Teheran ha disposto la chiusura dello spazio aereo per cinque ore, consentendo il traffico solo ai voli autorizzati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Iran, il Pentagono sposta la portaerei Lincoln verso il Medio Oriente. Usa: “Tutte le opzioni restano sul tavolo”

