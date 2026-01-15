Iran il Pentagono sposta la portaerei Lincoln verso il Medio Oriente Usa | Tutte le opzioni restano sul tavolo
Il Pentagono ha spostato la portaerei Lincoln nel Medio Oriente, in un contesto di crescente tensione tra Stati Uniti e Iran. Le autorità statunitensi dichiarano che tutte le opzioni restano sul tavolo, evidenziando la delicatezza della situazione. La crisi interna di Teheran si inserisce in un quadro più ampio di instabilità regionale, influenzando le dinamiche geopolitiche e le strategie di sicurezza internazionale.
Resta altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran, mentre la crisi interna di Teheran continua a intrecciarsi con gli equilibri geopolitici internazionali. “ Osserveremo e vedremo come procede ”, ha dichiarato Donald Trump, lasciando aperta la possibilità di un’azione militare americana, senza però escluderla del tutto. Una formula ambigua che mantiene viva la minaccia. Nel frattempo, l’ Italia alza il livello di allerta. Con una nota ufficiale, la Farnesina ha invitato gli italiani ancora presenti in Iran a lasciare immediatamente il Paese, mentre Teheran ha disposto la chiusura dello spazio aereo per cinque ore, consentendo il traffico solo ai voli autorizzati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: Trump sposta la portaerei Lincoln dal Mar Cinese al Medio Oriente. Mattarella: "In Iran efferato sterminio di manifestanti"
Leggi anche: Usa, la portaerei Lincoln verso il M.O.
Iran, nuove sanzioni da Usa e G7. Generale pasdaran: «Taglieremo mano a Trump»; Ora la destra ha scoperto la bellezza dei diritti e del dissenso (ma solo in Iran e in Venezuela); Chi era Rubina Aminian, la studentessa curda uccisa nelle proteste in Iran con uno sparo alla nuca; Il Pentagono sposta il gruppo d’attacco delle portaerei in Medio Oriente tra le tensioni con l’Iran.
Iran, il Pentagono sposta la portaerei Lincoln verso il Medio Oriente. Usa: “Tutte le opzioni restano sul tavolo” - Da Mosca, il ministro degli Esteri Sergej Lavrov ha duramente criticato gli Stati Uniti, definendoli “inaffidabili” e accusandoli di contribuire a ... thesocialpost.it
Usa-Iran, repressione delle proteste. Pentagono sposta portaerei in MO. Il Consiglio Sicurezza Onu - Mattarella: "Efferata crudeltà lo sterminio dei manifestanti". rainews.it
Iran, portaerei Usa verso il Medio Oriente ma Trump frena. Al Jaazera: ha rassicurato Teheran, non attaccherà - Il presidente Usa ha comunicato a Teheran la sua volontà di evitare il conflitto, chiedendo al contempo moderazione ... askanews.it
#Iran, la portaerei USS Abraham Lincoln e il suo gruppo d'attacco hanno lasciato la loro posizione nel Mar cinese meridionale e sono diretti verso il Medio Oriente secondo quanto riporta NewsNation, citando fonti del Pentagono. Un eventuale intervento Usa i x.com
Trump prende tempo sull’Iran: “Verificheremo se le esecuzioni si sono fermate”. Ma il Pentagono prepara l’offensiva- - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.