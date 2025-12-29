Le Famiglie Sospese di Milano scrivono al Presidente Mattarella | non restiamo più invisibili

Il Comitato Famiglie Sospese di Milano ha scritto al Presidente Mattarella, chiedendo attenzione e supporto. Con una lettera rispettosa, le famiglie sottolineano l’importanza di essere riconosciute e ascoltate, evidenziando la loro condizione e la necessità di un intervento. La richiesta si inserisce in un contesto di crescente bisogno di inclusione e tutela dei diritti delle famiglie in difficoltà, affinché non siano più invisibili nella società.

Milano, 29 dicembre 2025 – “Le chiediamo con profondo rispetto di aiutarci a non restare invisibili”: si chiude così la lettera che il Comitato Famiglie Sospese di Milano, “che oggi rappresenta oltre 4.500 nuclei familiari direttamente colpiti dal blocco urbanistico della nostra città”, ha scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, chiedendo che “si trovi una soluzione normativa immediata che restituisca dignità, certezza e serenità a migliaia di famiglie oneste”. Nella lunga lettera firmata da Filippo Borsellino, portavoce del Comitato, si ricorda che “quella casa che avevamo inteso acquistare regolarmente, non occupare, investendo i risparmi di una vita (nostra o dei nostri Genitori o Nonni), firmando contratti preliminari e accendendo mutui per acquistare e abitare una casa a Milano, oggi non possiamo viverla (come nel mio caso), o non possiamo viverla serenamente perché a rischio abusivismo come in altri casi nonostante l'intervento all'atto di quel pubblico ufficiale (il Notaio) che viene appositamente officiato (e pagato) per garantire l'acquirente di acquistare bene. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le Famiglie Sospese di Milano scrivono al Presidente Mattarella: non restiamo più invisibili Leggi anche: Famiglie Sospese Milano scrivono al Presidente Mattarella: Non restiamo invisibili Leggi anche: Inchiesta urbanistica a Milano, le "famiglie sospese" davanti al Tribunale: "Siamo gli unici condannati" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Urbanistica, costruttori al contrattacco: chiesto il dissequestro della torre Unico-Brera. Famiglie Sospese Milano scrivono al Presidente Mattarella: Non restiamo invisibili - Nel documento, i membri del comitato lamentano la paralisi urbanistica e il rischio di dover lasciare le proprie case, nonostante gli atti registrati da notai. msn.com

Milano, le «Famiglie sospese» scrivono al presidente della Repubblica: «Ci aiuti a non restare invisibili» - La lettera delle famiglie che hanno comprato casa nei cantieri finiti sotto inchiesta: «Sappiamo che la legalità deve fare il suo corso, ma crediamo che la legalità non debba mai trasformarsi in una p ... milano.corriere.it

Gli esodati dell'inchiesta di Milano. "Volevamo solo una casa. Non è reato" - Siciliana d'origine, vive a Milano da 15 anni e lavora nel mondo del marketing della ... huffingtonpost.it

C’è anche Filippo Borsellino tra i 13 candidati scelti dal Corriere della Sera per il titolo di Milanese dell’anno 2025. Portavoce del Comitato Famiglie Sospese, Borsellino è diventato in questi mesi una voce civile e concreta per centinaia di persone rimaste sen - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.