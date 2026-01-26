Urbanistica famiglie sospese | Abbiamo scritto tre lettere fatele arrivare a chi di dovere

In un contesto urbanistico complesso, molte famiglie si trovano in una situazione di incertezza e precarietà abitativa. Sono state inviate tre lettere contenenti le testimonianze di chi, da mesi, vive senza una casa stabile o con la certezza di perderla. L’obiettivo è sensibilizzare le istituzioni affinché si facciano carico di queste problematiche e si adottino interventi concreti per risolverle.

Tre lettere con le testimonianze di chi da mesi vive nell'incertezza e, talvolta, senza la casa che ha acquistato. Testimonianze che il Comitato famiglie sospese vuole che circolino e che arrivano a chi di dovere perché l'unico modo per far comprendere il peso delle mancate azioni. “Dopo il dissequestro di via Anfiteatro, siamo tornati a far sentire la nostra voce con una conferenza stampa davanti al Palazzo di Giustizia. È ormai evidente, come sottolineato da tutti i soggetti coinvolti, che sia necessaria una definizione chiara e definitiva del quadro normativo”, si legge in una nota del Comitato.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Inchiesta urbanistica a Milano, le "famiglie sospese" davanti al Tribunale: "Siamo gli unici condannati"Un presidio davanti al Tribunale di Milano vede le

Leggi anche: Inchiesta Urbanistica Milano, presidio di ‘Famiglie sospese’ a un anno dal sequestro del cantiere di Scalo House

Urbanistica: Famiglie Sospese, paura dopo ordine demolizione via FauchèDopo l'ordine di demolizione di via Fauchè abbiamo ricevuto tantissimi messaggi di preoccupazione e paura. Lo afferma Filippo Maria ... agenzianova.com

Urbanistica Milano, ora le Famiglie sospese temono che anche le loro case vengano demoliteIl comitato Famiglie sospese si è confrontato con la vicesindaco Anna Scavuzzo dopo l'ordine di demolizione del cantiere di via Fauchè: Adesso viviamo ... affaritaliani.it

È successo ieri a Milano, negli uffici dell’Urbanistica di via Sile, l’incontro tra il Comitato Famiglie sospese e la vicesindaca Anna Scavuzzo. Al centro del confronto, la situazione di chi è rimasto senza casa dopo il blocco dei cantieri finiti sotto inchiesta urbanisti - facebook.com facebook

Il Comune di Milano, bocciato dal Consiglio di Stato, fa abbattere il cantiere di via Fauché che mascherava una nuova costruzione. Famiglie sospese e Urbanistica scoperta. di @ARoldering x.com