Filobus l’ultimatum della minoranza | La Commissione si esprima sul referendum

La minoranza chiede alla Commissione di decidere sul referendum. La discussione sul filobus a Lecce si sposta dal fronte politico a quello tecnico e istituzionale. Dopo settimane di tensioni, ora si attende una risposta ufficiale sulla consultazione popolare, mentre le opposizioni continuano a chiedere chiarezza e trasparenza sulla decisione di portare avanti o meno il progetto.

LECCE – La battaglia sul filobus a Lecce si sposta dal piano politico a quello tecnico-istituzionale. Nella giornata di oggi, 9 febbraio 2026, i rappresentanti del Comitato per il referendum abrogativo sul potenziamento del filobus hanno depositato una richiesta formale alla Commissione tecnica.🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

