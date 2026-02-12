Napoli De Laurentiis ascoltato dalla Commissione parlamentare Antimafia | un’ora di audizione ecco com’è andata Poi su Conte…

Aurelio De Laurentiis è arrivato stamattina alla Camera, dove è stato ascoltato dalla Commissione parlamentare Antimafia per circa un’ora. Durante l’audizione ha risposto alle domande sui suoi rapporti con il Napoli e su eventuali collegamenti con ambienti poco chiari. L’imprenditore ha confermato di non avere legami con la criminalità organizzata e ha spiegato di aver sempre agito nel rispetto delle leggi. Dopo l’incontro, De Laurentiis ha lasciato il palazzo senza rilasciare dichiarazioni, mentre si attende ora

Napoli, De Laurentiis ascoltato dalla Commissione parlamentare Antimafia: un'ora di audizione, ecco com'è andata. Poi su Conte. Napoli, l'audizione di De Laurentiis in commissione antimafia: «È andata bene» Questa mattina, Aurelio De Laurentiis è arrivato a Palazzo San Macuto per la sua audizione in Commissione Antimafia. De Laurentiis non ha risposto sul Napoli e Conte dopo l'audizione in Commissione Antimafia Aurelio De Laurentiis non ha risposto alle domande sulla sua gestione del Napoli e sui rapporti con Conte durante l'audizione in Commissione Antimafia. De Laurentiis convocato dall'Antimafia: ecco il motivo; La Serie A davanti alla Commissione Antimafia: giovedì sarà ascoltato ADL. De Laurentiis in Antimafia: audizione lampo sul mondo ultrasL'audizione di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, si è conclusa in meno di un'ora davanti al Comitato Antimafia. Repubblica: l'audizione è durata poco meno di un'ora. "È andata bene", ha detto De Laurentiis uscendo.

