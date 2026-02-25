uomini e donne tre protagonisti lasciano la trasmissione anticipazioni

Martedì 24 febbraio 2026 si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne e come al solito in studio è accaduto di tutto. Ecco tutte le anticipazioni del dating show di Maria De Filippi. Andiamo a leggere tutte le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne che si è svolta martedì 24 febbraio 2026, riportate da Lorenzo Pugnaloni. Si parte da Elisabetta Gigante, che ha deciso di lasciare il programma. La Dama ha tuttavia spiegato che non si tratterà di un addio definitivo, bensì di una pausa. La protagonista del Trono Over ha ammesso di non essere al momento pronta per una conoscenza e per questo motivo preferisce allontanarsi per un po’ dalla trasmissione. A quel punto Sebastiano Mignosa decide a sua volta di lasciare il dating show, dopo aver affermato che senza Elisabetta il suo percorso non avrebbe più senso. 🔗 Leggi su Novella2000.it

