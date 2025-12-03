Uomini e Donne Agnese e Roberto lasciano insieme | la dedica social e la frecciata a Mastrostefano

Agnese De Pasquale ha lasciato Uomini e Donne con Roberto Priolo, le dolci parole su Instagram. Subito dopo la messa in onda della puntata del 3 dicembre di Uomini e Donne, Agnese De Pasquale ha pubblicato sul suo profilo Instagram il primo post di coppia con Roberto Priolo, il cavaliere con cui ha deciso di lasciare il programma di Maria De Filippi. Una serie di scatti in riva al mare e una lunga dedica raccontano l’inizio del loro percorso lontano dalle telecamere. Nel post, Agnese firma una dichiarazione intensa e personale: «Appena dopo la nostra scelta siamo rimasti immobili ad ascoltare il rumore delle onde . 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Uomini e Donne, Agnese e Roberto lasciano insieme: la dedica social e la frecciata a Mastrostefano

Scopri altri approfondimenti

"Uomini e Donne", Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza festeggiano due anni insieme #uominiedonne #2dicembre Vai su X

Uomini e donne che hanno reso il mondo più giusto, pagando in prima persona … sono i miei modelli. Hanno molto da insegnare a quanti pensano che il cambiamento debba avvenire a spese degli altri! Rosa Parks non saccheggiava e imbrattava ma in mod - facebook.com Vai su Facebook

Uomini e Donne, Agnese De Pasquale spara a zero su Federico Mastrostefano: "Le maschere cadono sempre" - Agnese De Pasquale, nella rivista di Uomini e Donne, spara a zero sulla conoscenza con Federico Mastrostefano. Segnala msn.com

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Roberto e Agnese lasciano insieme tra baci e romanticismo - Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 3 dicembre 2025 su Canale 5, Agnese e Roberto innamorati, lasciano lo studio. Da msn.com

Agnese De Pasquale e Roberto Priolo lasciano Uomini e Donne/ Finale da favola: come stanno oggi - Finale da favola per Agnese De Pasquale e Roberto Priolo che lasciano insieme il parterre del trono over di Uomini e Donne. Secondo ilsussidiario.net

Agnese De Pasquale, chi è la dama di Uomini e Donne/ “Roberto mi piace tantissimo, Federico…” - Tutto su Agnese De Pasquale, la dama del trono over di Uomini e Donne che ha lasciato il programma con Roberto Priolo. ilsussidiario.net scrive

Uomini e Donne, petali rossi per Roberto e Agnese: lasciano lo studio, ecco come va oggi - Un amore che fiorisce lontano dai riflettori: Agnese De Pasquale e Roberto Priolo sono stati i protagonisti di un autentico “finale sostenibile” nella puntata di Uomini e Donne del 3 dicembre 2025. mondotv24.it scrive

Uomini e donne, Agnese lascia il programma con Roberto, dubbi tra i fan: 'Tutto forzato' - Sui social c'è chi è convinto che tra Agnese e Roberto non durerà: 'Tutto troppo scenico e finto, lei è ancora presa da Federico' ... it.blastingnews.com scrive