Uno sportello per i bisogni delle persone con disabilità

La creazione della Rete degli Sportelli del Gruppo Disabilità Faenza nasce per rispondere alle esigenze delle persone con disabilità. La causa principale è la mancanza di punti di riferimento concreti sul territorio. A partire da marzo, uno sportello offrirà supporto diretto alle famiglie, aiutandole a navigare tra i servizi disponibili. Il nuovo spazio di ascolto mira a facilitare l’accesso a informazioni pratiche e a promuovere un aiuto più immediato.

Nasce la Rete degli Sportelli del Gruppo Disabilità Faenza. Da marzo inizierà ufficialmente l’attività dello spazio di ascolto, attivato per orientare e accompagnare le famiglie all’interno della rete dei servizi territoriali. Lo spazio di ascolto sarà operativo dal lunedì al giovedì, dalle 9.30 alle 11.30, e sarà gestito da una delle quattro associazioni del Gruppo Disabilità Faenza: Anffas Faenza, Sì Stareinsieme, Autismo Faenza e Genitori Ragazzi con Disabilità. Nella convenzione, sottoscritta con l’Unione della Romagna Faentina, lo spazio di ascolto consentirà di gestire richieste e bisogni, mettendo in contatto i richiedenti con i servizi specializzati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

