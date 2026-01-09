Sportello dei diritti delle persone con disabilità della Cgil Palermo | al via anche le consulenze online con il personale

Lo Sportello dei Diritti delle Persone con Disabilità della Cgil Palermo amplia i propri servizi, offrendo consulenze anche online. Questa iniziativa mira a rendere più accessibili e pratiche le assistenze per le persone con disabilità, facilitando l’accesso alle informazioni e alle supporto professionale. Le consulenze digitali rappresentano un’opportunità per garantire un supporto costante e senza barriere, in linea con l’impegno della Cgil Palermo per i diritti e l’inclusione.

Al via anche i servizi online dello sportello per i diritti delle persone con disabilità della Cgil Palermo. Aperto ogni martedì dalle 15 alle 18, presso la sede dell’Inca Cgil Palermo, in via Giovanni Meli 7, da adesso sarà possibile ricevere consulenza a distanza, e non più solo di presenza, al. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Mandato nominata garante dei diritti delle persone con disabilità, l’augurio della Cisal Caserta Leggi anche: In Calabria nasce la Rete dei garanti per i diritti delle persone con disabilità La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Sportello diritti persone con disabilità della Cgil Palermo: al via anche le consulenze online con il personale - Sportello diritti persone con disabilità della Cgil Palermo: al via anche le consulenze online con il personale. blogsicilia.it Sportello dei diritti delle persone con disabilità della Cgil Palermo: al via anche le consulenze online con il personale - Aperto ogni ogni martedì dalle 15 alle 18, nella sede dell’Inca Cgil Palermo, in via Giovanni Meli 7, da adesso sarà possibile ricevere consulenza a distanza, e non più solo di presenza, al numero 376 ... palermotoday.it

Cassandra ci parla dello Sportello dei Diritti, realtà nata all’interno della Corte dei Miracoli nel 2019. Per info: [email protected] oppure whatsapp 3518554636 Vi aspettiamo dal 7 gennaio a Corte! - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.