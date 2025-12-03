Centro creativo Casentino | apre uno sportello di assistenza per persone e famiglie con Vivarte aps

Arezzo, 3 dicembre 2025 – Centro creativo Casentin o: apre uno sportello di assistenza per persone e famiglie con Vivarte aps. Al centro Creativo Casentino è stato aperto un nuovo sportello di ascolto di VivArte Aps, un’associazione di promozione sociale che si occupa di assistenza ISEE, bonus sociali, mediazione linguistica, ricongiungimenti familiari, permessi di soggiorno, asilo politico, sostegno ai detenuti e alle famiglie, supporto alle persone con dipendenze, flussi migratori. Il progetto è stato reso possibile anche dall’interessamento dell’amministrazione di Bibbiena e dal sostegno logistico offerto dal C3. 🔗 Leggi su Lanazione.it

