Centro creativo Casentino | apre uno sportello di assistenza per persone e famiglie con Vivarte aps
Arezzo, 3 dicembre 2025 – Centro creativo Casentin o: apre uno sportello di assistenza per persone e famiglie con Vivarte aps. Al centro Creativo Casentino è stato aperto un nuovo sportello di ascolto di VivArte Aps, un’associazione di promozione sociale che si occupa di assistenza ISEE, bonus sociali, mediazione linguistica, ricongiungimenti familiari, permessi di soggiorno, asilo politico, sostegno ai detenuti e alle famiglie, supporto alle persone con dipendenze, flussi migratori. Il progetto è stato reso possibile anche dall’interessamento dell’amministrazione di Bibbiena e dal sostegno logistico offerto dal C3. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
DECORAZIONI NATALIZIE Trascorriamo insieme un pomeriggio creativo preparando decorazioni personalizzate che doneranno ancora più magia al nostro Natale! Sabato 20 dicembre Centro Culturale Paolo Borsellino, Piazza Garibaldi, - facebook.com Vai su Facebook
Il sistema produttivo culturale e creativo genera un valore aggiunto, diretto e indiretto, di 302,9 miliardi di euro, a conferma dell’importante ruolo che assume sull’economia italiana. Guardando al raffronto tra 2024 e 2023 si scopre come siano in crescita sia Vai su X
Centro creativo Casentino: apre uno sportello di assistenza per persone e famiglie con Vivarte aps - Al centro Creativo Casentino è stato aperto un nuovo sportello di ascolto di VivArte Aps, un’associazione di promozione sociale che si occupa di assistenza Isee, bonus sociali, mediazione linguistica, ... Secondo lanazione.it