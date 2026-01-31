Tre giovani ricercatori dell’università di Verona vincono le borse di ricerca del Fondo Gianesini Emma

La dodicesima edizione del bando “Fondo Gianesini Emma” si è appena conclusa con tre giovani ricercatori dell’Università di Verona che si aggiudicano le borse di studio. I dottorandi riceveranno i fondi per proseguire i loro progetti di ricerca.

Assegnate al policlinico di Borgo Roma le borse di ricerca della dodicesima edizione: premiati tre dottorandi impegnati in progetti di rilievo nel campo della medicina e della ricerca biomedica La dodicesima edizione del bando “Fondo Gianesini Emma” si è conclusa con l’assegnazione di tre borse di ricerca a dottorandi dell’università di Verona. I vincitori sono Leonardo Antonio Natola, dottorando in Scienze biomediche cliniche e sperimentali, Fabio Chesini, dottorando in Medicina biomolecolare, e Gabriella Lionetto, dottoranda nel programma di Infiammazione, immunità e cancro. La cerimonia di premiazione si è svolta giovedì 29 gennaio nell’aula “De Sandre” del Policlinico di Borgo Roma.🔗 Leggi su Veronasera.it

La Legge di Bilancio 2026 introduce interventi significativi per Università e Ricerca, con risorse aggiuntive per stabilizzare i ricercatori PNRR, ampliamento dei progetti PRIN e investimenti in alloggi a canone calmierato tramite CDP.

