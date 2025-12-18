Diritto allo studio Barcaioli | Sempre meno fondi alle borse di studio così l' Università diventa un privilegio
L'aumento delle difficoltà nel garantire borse di studio adeguate mette a rischio il principio di accesso equo all'università. La preoccupante riduzione dei fondi potrebbe trasformare l'istruzione superiore in un privilegio riservato a pochi, ampliando le disuguaglianze sociali e minando il diritto allo studio.
"Sempre meno fondi alle borse di studio, l'Università sarà un privilegio". Queste le parole dell'assessore regionale all'istruzione Fabio Barcaioli alla luce dei dati discussi in sede di X commissione Stato-Regioni, dedicata all'istruzione, che delineano uno scenario definito "allarmante"
