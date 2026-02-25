Unige | scoppia la polemica per l' evento sul No al referendum negato a Sinistra Universitaria

A meno di un mese dal referendum costituzionale sulla giustizia scoppia la polemica sull'Università di Genova. L'ateneo infatti ha negato, per mancanza di contraddittorio, l'aula Meridiana di Balbi 5, prenotata settimane fa da Sinistra Universitaria per un evento legato al no alla riforma Nordio con ospiti tre professori di Unige, una giudice, un magistrato e il consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Orlando. A denunciarlo è la stessa Sinistra Universitaria, che in una nota parla di "grave violazione del diritto a esprimersi di studentesse e studenti", chiedendo un "dietrofront a Unige". L'Università di Genova, contattata da GenovaToday spiega che il diniego all'iniziativa di Sinistra Universitaria è dovuto al mancato contraddittorio. "Quando l'Ordine dei Giornalisti ha organizzato l'evento per il no - spiega Unige - sapevamo che ne avrebbero organizzato un altro per il sì". 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Referendum sulla giustizia e Giorno della Memoria, scoppia la polemica tra Bisinella e BuffoloNel contesto di recenti eventi pubblici, si è acceso un confronto tra l’assessore Jacopo Buffolo e l’opposizione in Consiglio comunale a Verona.

Referendum: la sinistra che voterà sì. Evento a Firenze il 12 gennaioIl 12 gennaio a Firenze si terrà un evento sul referendum riguardante la separazione delle carriere dei magistrati.