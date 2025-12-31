Referendum | la sinistra che voterà sì Evento a Firenze il 12 gennaio
Il 12 gennaio a Firenze si terrà un evento sul referendum riguardante la separazione delle carriere dei magistrati. Secondo una nota del costituzionalista Stefano Ceccanti, anche rappresentanti della sinistra si dichiarano favorevoli al sì. Questa posizione evidenzia una posizione condivisa su un tema che coinvolge riforme istituzionali e giuridiche, offrendo un'occasione di confronto e approfondimento sulle implicazioni di questa modifica.
Sul referendum, in una nota del Costituzionalista Stefano Ceccanti si legge che c'è anche la sinistra che voterà sì alla separazione delle carriere dei magistrati L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
