Referendum | la sinistra che voterà sì Evento a Firenze il 12 gennaio

Da firenzepost.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 12 gennaio a Firenze si terrà un evento sul referendum riguardante la separazione delle carriere dei magistrati. Secondo una nota del costituzionalista Stefano Ceccanti, anche rappresentanti della sinistra si dichiarano favorevoli al sì. Questa posizione evidenzia una posizione condivisa su un tema che coinvolge riforme istituzionali e giuridiche, offrendo un'occasione di confronto e approfondimento sulle implicazioni di questa modifica.

Sul referendum, in una nota del Costituzionalista Stefano Ceccanti si legge che c'è anche la sinistra che voterà sì alla separazione delle carriere dei magistrati L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

referendum la sinistra che voter224 s236 evento a firenze il 12 gennaio

© Firenzepost.it - Referendum: la sinistra che voterà sì. Evento a Firenze il 12 gennaio

Leggi anche: Referendum: Libertà Eguale, '12 gennaio a Firenze incontro Sinistra che vota sì'

Leggi anche: Giustizia: Morando, 'il 12 gennaio a Firenze con sinistra che vota sì'

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Referendum, perché la sinistra adesso crede al quorum - Roma, 5 maggio 2025 – Doveva essere una sfida sui numeri, fatta solo per dimostrare un peso politico rispetto alla maggioranza, ma ora sembra che qualcosa stia cambiando. quotidiano.net

Referendum, Schlein: "Più voti che per Meloni". Maggioranza: "Governo rafforzato" - L'affluenza alle urne si è fermata appena sopra il 30%, impedendo il raggiungimento della maggioranza ... tg24.sky.it

Referendum, sinistra in tilt. Esposto contro La Russa - Accuse, spaccature interne e campagne improbabili stanno segnando il percorso di avvicinamento all'8- ilgiornale.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.