Referendum sulla giustizia e Giorno della Memoria scoppia la polemica tra Bisinella e Buffolo

Nel contesto di recenti eventi pubblici, si è acceso un confronto tra l’assessore Jacopo Buffolo e l’opposizione in Consiglio comunale a Verona. La discussione riguarda il referendum sulla giustizia e il Giorno della Memoria, sollevando questioni politiche e di memoria storica. La polemica evidenzia le diverse posizioni e il clima di confronto che caratterizza il dibattito locale su temi di grande rilevanza sociale e politica.

La capogruppo di Fare con Tosi ha contestato all'assessore la concessione di Sala Delaini e l'assenza alla seduta, adducendo a posizioni sulla questione palestinese. L'assessore però ha respinto le accuse al mittente Il fronte dell'opposizione in Comune a Verona solleva una nuova polemica contro l'assessore alle Politiche giovanili e di partecipazione, Pari opportunità, Memoria Storica e Diritti Umani, Innovazione e Transizione digitale, Jacopo Buffolo. A sollevare la polemica è Patrizia Bisinella: il tema è quello del referendum sulla riforma della giustizia e l'assenza dell'assessore alla seduta sul Giorno della Memoria.🔗 Leggi su Veronasera.it

Giorno della Memoria, seduta speciale del Consiglio comunale a Verona: «La Shoah non sia strumento di polemica»Il Consiglio comunale di Verona ha organizzato per il secondo anno consecutivo una seduta speciale in occasione del Giorno della Memoria, momento di riflessione e commemorazione delle vittime della Shoah.

