A Gaza, il sistema scolastico è in ginocchio. Con il 60% dei bambini senza scuola e il 90% delle strutture distrutte, quasi 336mila bambini sono tornati a frequentare le lezioni d’emergenza. La situazione resta critica, e le scuole sono state colpite duramente dal conflitto in corso.

Gaza, crollo del sistema educativo: il 60% dei bambini senza scuola e il 90% degli istituti distrutti. L’UNICEF avvia il programma Back to Learning. A Gaza, il 60% dei bambini in età scolare non ha accesso all’istruzione in presenza e oltre il 90% delle scuole risulta danneggiato o distrutto. È uno scenario drammatico, aggravato da quasi due anni e mezzo di attacchi alle strutture educative. In questo contesto, l’UNICEF ha annunciato una delle più grandi operazioni educative d’emergenza mai realizzate: il programma Back to Learning, destinato a 336.000 bambini. Secondo l’UNICEF, più di 335.000 bambini sotto i cinque anni vivono oggi in condizioni che li espongono a seri ritardi nello sviluppo, a causa del collasso dei servizi per la prima infanzia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - UNICEF: a Gaza 336mila bambini tornano all’istruzione d’emergenza

Argomenti discussi: I media su Kobane: raggiunto un accordo. In Israele reso il corpo dell'ultimo ostaggio. - L'Arabia Saudita non consentirà l'uso del suo territorio per attaccare l'Iran.

Unicef, 'penne e quaderni a Gaza per la prima volta dopo due anni e mezzo'ROMA - L'agenzia delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) afferma di essere riuscita, per la prima volta in due anni e mezzo, a consegnare kit scolastici con materiale didattico a Gaza, dopo che ... ansa.it

Gaza, l’UNICEF consegna kit scolastici dopo due anni di blocco: materiali didattici per oltre 375.000 bambini nella Striscia devastata dal conflittoL'agenzia delle Nazioni Unite per l'infanzia ha fatto entrare nella Striscia di Gaza kit scolastici e materiali didattici per la prima volta dal 2023. orizzontescuola.it

UNICEF Italia. . DRAMMA BAMBINI A GAZA Senza acqua, elettricità e scorte alimentari: a Gaza migliaia di Bambini sono ancora in pericolo. La tua donazione può fare la differenza. Dona ora e aiutaci a portare a Gaza cibo, compresse per l'acqua potabi - facebook.com facebook

Unicef: “A Gaza arrivano i kit ricreativi per aiutare oltre 375.000 bambini, tra cui 1.000 con disabilità”. Scopri di più bit.ly/3Nz4yz3 #disabili #disabilityawareness #disability #disabilità #rights #support #inclusione #SuperAbileInail x.com