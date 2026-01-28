UNICEF | Chaiban in missione a Gaza e Cisgiordania bambini ancora a rischio

Chaiban ha visitato Gaza e la Cisgiordania per verificare la situazione dei bambini. La tregua fragile ha portato qualche miglioramento, ma i numeri sono ancora pesanti. Da ottobre, più di 100 bambini sono stati uccisi, 100mila sono malnutriti e un milione e trecentomila persone vivono senza un riparo adeguato. La crisi continua senza sosta e i rischi per i più piccoli restano elevati.

Gaza: cessate il fuoco fragile porta primi miglioramenti, ma oltre 100 bambini uccisi da ottobre, 100mila malnutriti e 1,3 milioni senza riparo. Il punto dell'UNICEF. La quinta missione del Vicedirettore generale dell'UNICEF Ted Chaiban a Gaza e in Cisgiordania arriva in un momento di grande fragilità, ma anche di cauto ottimismo. Per la prima volta dopo mesi di violenze, si registrano segnali che il cessate il fuoco, seppur "imperfetto, fragile ma vitale", sta migliorando concretamente la vita di oltre un milione di bambini. Una crisi che resta letale: oltre 100 bambini uccisi e 100.000 in malnutrizione acuta.

