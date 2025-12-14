Unicef in missione in Ucraina Iacomini | Centinaia di bambini vivono ancora sotto terra sono i veri eroi

Unicef è attiva in Ucraina per sostenere i bambini colpiti dal conflitto. Andrea Iacomini, portavoce di Unicef Italia, condivide le sue esperienze, evidenziando come molti bambini trascorrano ancora le giornate nei bunker sotterranei e affrontino enormi difficoltà, dimostrando un coraggio straordinario.

Andrea Iacomini, portavoce di Unicef Italia, racconta a Fanpage.it la sua missione in Ucraina: "Per molti bambini dormire è un sogno, da quattro anni ancora passano la maggior parte delle loro giornate nei bunker sotto terra. La pace? Troppe strategie, abbiamo perso di vista la situazione umanitaria". Fanpage.it

