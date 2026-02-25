Una paziente malata di Parkinson recupera l' autonomia grazie a un intervento multidisciplinare dell' ospedale di Vasto

Una 61enne è stata sottoposta al posizionamento di Peg-J terapeutica per infusione di terapia dopaminergica, che permette l’infusione continua direttamente nel digiuno di “Duodopa" a chi ha difficoltà nella deglutizione Un lavoro di squadra, che ha coinvolto tre discipline diverse e altrettanti professionisti, per garantire a una donna affetta da malattia di Parkinson una condizione di vita più accettabile. È successo all’ospedale di Vasto, dove una 61enne è stata sottoposta a un intervento di posizionamento di Peg-J terapeutica per infusione di terapia dopaminergica. Si tratta di una procedura che permette, a pazienti che non possono deglutire, l’infusione continua direttamente nel digiuno di “Duodopa”, farmaco ritenuto il gold standard nella terapia del Parkinson. “Si tratta di un gel intestinale - spiegano i medici - che viene somministrato attraverso una pompa e aumenta in modo costante la disponibilità o l’azione della dopamina, neurotrasmettitore fondamentale per il controllo motorio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

