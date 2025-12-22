Neuralink impiantato chip al settimo paziente | Affetto da Sla recupera autonomia digitale
(Adnkronos) – Si chiama Jake Schneider, ha 35 anni ed è originario di Austin, in Texas (Stati Uniti). Alle spalle una diagnosi di Sla, sclerosi laterale amiotrofica, arrivata nel febbraio 2022. Da allora un peggioramento progressivo e costante dei sintomi della malattia, in particolare nella mobilità di braccia e mani. Oggi Schneider è diventato il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Neuralink, impiantato chip al settimo paziente: "Affetto da Sla recupera autonomia digitale" - Jake Schneider ora può controllare un cursore, scrivere testi e utilizzare dispositivi elettronici senza alcun input fisico Si chiama Jake Schneider, ha 35 anni ed è originario di Austin, in Texas (St ... adnkronos.com
