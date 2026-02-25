Una Giornata Particolare stasera su La7 | viaggio nella grande bellezza italiana

Stasera 25 febbraio Aldo Cazzullo guida un viaggio tra arte, storia e cultura italiana: da Giotto al Rinascimento, fino ai capolavori senza tempo che hanno reso l'Italia un museo a cielo aperto. Questa sera, mercoledì 25 febbraio, in prima serata su La7 torna Una Giornata Particolare con una puntata speciale dedicata al patrimonio artistico italiano. Alla guida del viaggio c'è ancora Aldo Cazzullo, che racconta come l'Italia sia nata dalla bellezza prima ancora che dalla politica. La grande bellezza è un itinerario tra arte, cultura e identità nazionale: dai grandi maestri come Giotto e Michelangelo fino ai simboli della cultura che hanno definito il nostro immaginario, da Dante Alighieri a Leonardo da Vinci. Un viaggio tra secoli e capolavori italiani La puntata parte da un'idea chiara: le nazioni nascono da guerre o . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

