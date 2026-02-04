Una giornata particolare | stasera su La7 Caterina de’ Medici e i segreti di corte

Stasera su La7 va in onda una puntata dedicata a Caterina de’ Medici. Cazzullo ripercorre la sua vita, dal Louvre ai Castelli della Loira, fino a Firenze. Racconta come questa sovrana abbia usato astuzia e strategia per governare e influenzare la politica europea nel Cinquecento.

Dal Louvre ai Castelli della Loira fino a Firenze, Cazzullo esplora la vita di Caterina de' Medici, sovrana astuta e protagonista della politica europea del Cinquecento. Questa sera, 4 febbraio, La7 propone Una giornata particolare, il nuovo appuntamento con Aldo Cazzullo, che accompagna il pubblico in un viaggio nella storia e nella vita di Caterina de' Medici, una delle figure femminili più influenti della politica europea del '500. Una giornata particolare: la puntata del 4 febbraio Accompagnato dagli inviati Claudia Benassi e Raffaele Di Placido, Cazzullo ripercorre le vicende, le opere e i segreti della sovrana italiana alla corte di Francia.

