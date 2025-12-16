Il mistero di Padre Pio su La7 | la storia del santo delle stimmate al centro de ' Una Giornata Particolare'

Il mistero di Padre Pio, il santo delle stimmate, torna protagonista su La7 con il programma 'Una Giornata Particolare'. La sua storia, ricca di fede e miracoli, affascina ancora oggi, suscitando interesse e riflessioni sulla spiritualità e il soprannaturale che lo circondano.

È uno degli italiani più famosi del Novecento. Afferma di portare sul suo corpo le ferite di Cristo, le stimmate, e che attraverso la sua fede combatte il demonio. È il protagonista di una storia straordinaria, ma anche una delle figure più controverse del nostro Paese. "Il mistero di Padre Pio" arriva in prima serata su La7 - Ospiti della puntata Al Bano, lo storico Alberto Melloni e Frate Rinaldo Totaro, guardiano del convento di Padre Pio a San Giovanni Rotondo.

