Ucraina a Milano Azione lancia la proposta | ‘Teniamo un Consiglio comunale a Kiev’

Daniele Nahum, consigliere di Azione a Milano, ha avanzato la proposta di organizzare un consiglio comunale a Kiev, motivato dalla voglia di mostrare solidarietà con l’Ucraina e di rafforzare i legami con la capitale. La sua iniziativa nasce dall’esigenza di portare l’attenzione sulla situazione del paese e di coinvolgere direttamente i rappresentanti locali. La proposta ha già suscitato reazioni tra i colleghi, che si chiedono come si possa realizzare questa idea.

© Ildifforme.it - Ucraina, a Milano Azione lancia la proposta: ‘Teniamo un Consiglio comunale a Kiev’

La proposta è stata lanciata da Nahum durante la seduta odierna dell'organo collegiale milanese, che si è aperta con un minuto di silenzio per commentare le vittime del conflitto giunto ormai al suo quarto anno. Inoltre, domani Palazzo Marino si illuminerà con i colori della bandiera ucraina. Ha poi aggiunto che il leader di quest'ultimo, Carlo Calenda, si è recato più volte in Ucraina e che l'aula di Milano deve seguire il suo esempio e dare un segnale importante alla resistenza del popolo ucraino. A fare eco alle parole di Nahum è stata la vicepresidente del Consiglio comunale Roberta Osculati che ha dichiarato: "La città non vuole essere neutrale di fronte a questo fatto storico".