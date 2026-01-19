Livorno | Operaio investito da un mezzo nel cantiere della Darsena Europa scatta l' emergenza in porto | ma è solo una esercitazione VIDEO

A Livorno, nel cantiere della Darsena Europa, si è svolta un’esercitazione per testare la reattività delle squadre di emergenza in caso di incidente. L’evento ha coinvolto le autorità e i lavoratori del porto, simulando una situazione di emergenza, come un operaio investito da un mezzo. L’obiettivo è garantire la sicurezza e migliorare le procedure di intervento in contesti portuali.

Si è svolta con successo nell'area del cantiere della Darsena Europa una esercitazione mirata a testare la prontezza operativa e la capacità di risposta di tutti gli attori coinvolti nella gestione di una emergenza portuale. L'esercitazione, coordinata dalla struttura commissariale della maxi infrastruttura e dall'Autorità di Sistema Portuale, ha visto la partecipazione del 118, dei vigili del Fuoco, e delle associazioni del terzo settore (Svs, Croce Rossa, Misericordia Livorno, Antignano e Montenero). Lo scenario simulato ha visto coinvolto un lavoratore, che ha riportato una frattura agli arti inferiori dopo essere stato investito da un mezzo operativo mentre si trovava in testata della costruenda diga dell'opera di espansione a mare del porto di Livorno.🔗 Leggi su Livornotoday.it

Piombino | Incendio a bordo della Moby Ale, scatta l'emergenza in porto: ma è solo una maxi esercitazione

Un incendio simulato a bordo della Moby Ale ha scatenato un'emergenza in porto a Piombino, ma si trattava di una maxi esercitazione coordinata dall'autorità marittima. Vigili del fuoco, 118 e personale tecnico-nautico hanno collaborato per testare le procedure di emergenza e verificare la prontezza e l’efficacia della risposta organizzativa. Un importante momento di verifica che rafforza la sicurezza portuale e la collaborazione tra gli enti coinvolti.

Simulazione d'emergenza al porto di Ortona: incendio ed esplosione in una complessa esercitazione

Nella giornata di ieri, domenica 16 dicembre, il porto di Ortona ha ospitato una simulazione di emergenza che ha coinvolto un incendio ed un’esplosione. L’evento, finalizzato a testare le procedure di sicurezza e risposta alle emergenze, ha visto la partecipazione di diversi operatori e forze dell’ordine, simulando una situazione di crisi complessa nel contesto portuale.

