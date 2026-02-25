Una cosa sconvolgente Sanremo 2026 Naike Rivelli contro Fedez

È un Festival che vive di musica, applausi e standing ovation, ma anche di retroscena e scintille improvvise. Perché Festival di Sanremo non è soltanto il palcoscenico dell’Ariston, è anche il brulicare continuo di incontri, tensioni e incroci nei corridoi di Casa Sanremo e lungo le vie affollate della città ligure. Ed è proprio in questo andirivieni che, nelle ultime ore, è esplosa una polemica destinata a far discutere ben oltre la durata della kermesse. Tutto nasce da alcune storie pubblicate su Instagram da Nike Rivelli, attrice e influencer, figlia di Ornella Muti. La 51enne ha raccontato di un incontro ravvicinato con Fedez, al secolo Federico Lucia, che l’avrebbe lasciata profondamente contrariata. Secondo la sua versione, il rapper e il suo entourage avrebbero bloccato un’area di Casa Sanremo impedendo il passaggio agli altri presenti, in un clima che lei ha descritto come eccessivo e ingiustificato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche:

Naike Rivelli contro Fedez a Sanremo: “Ho visto una cosa sconvolgente. È un ragazzetto impazzito, zero palle”

Sanremo 2026, Naike Rivelli furiosa con Fedez: "Mai visto nulla del genere", il caso-bodyguard

Temi più discussi: A Sanremo garantire la presenza riparatoria di Pucci, l'appello di La Russa a Conti; Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 23 al 27 febbraio 2026: una notizia sconvolgente da Sanremo; Sanremo, Conti Pressioni politiche? La mia storia parla per me; Sanremo al via, Conti smonta i teoremi sinistri: Sono un uomo libero.

Naike Rivelli contro Fedez a Sanremo: Ho visto una cosa sconvolgente. È un ragazzetto impazzito, zero palleNaike Rivelli pubblica sui social un video in cui polemizza contro il comportamento di Fedez che definisce un ragazzetto impazzito, sottolineando ... fanpage.it

Naike Rivelli, ira contro Fedez a Sanremo: Sono sotto shock e sconvolta, ecco cosa ho vistoNaike Rivelli contro Fedez per un episodio avvenuto a Sanremo: lo sfogo durissimo della figlia di Ornella Muti ... gossipetv.com

“Un ragazzetto impazzito” Naike Rivelli pubblica sui social un video in cui polemizza contro il comportamento di Fedez - facebook.com facebook