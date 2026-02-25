Naike Rivelli contro Fedez a Sanremo | Ho visto una cosa sconvolgente È un ragazzetto impazzito zero palle
Naike Rivelli pubblica sui social un video in cui polemizza contro il comportamento di Fedez che definisce "un ragazzetto impazzito", sottolineando il suo modo di atteggiarsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
