Sanremo 2026 Naike Rivelli furiosa con Fedez | Mai visto nulla del genere il caso-bodyguard

Siamo entrati nel vivo di Sanremo 2026: oggi, mercoledì 25 febbraio, la seconda serata della kermesse condotta da Carlo Conti. La prima sera si è registrato un netto calo dello share rispetto all'anno precedente, l'anno dei record. Insomma, difficile fare meglio. Tant'è, nell'attesa filtrano indiscrezioni, gossip, aneddoti che riguardano la kermesse. E uno di questi, rilanciato da Dagospia, riguarda Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti. Il punto è che, come scrive Dago, Naike Rivelli si è scatenata contro Fedez. La ragione? Le guardie del corpo del rapper, impegnato al Festival insieme a Marco Masini, le impedivano di uscire da un evento che si teneva a Casa Sanremo per prendere una boccata d'aria. "Con mia madre Ornella Muti ho conosciuto personalità in tutto il mondo ma non ho mai visto nessuno comportarsi così ", ha tuonato Naike Rivelli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Naike Rivelli contro Fedez a Sanremo: "Ho visto una cosa sconvolgente. È un ragazzetto impazzito, zero palle"

"Fedez? Mai mia madre si è atteggiata come questo piccolo personaggio, il re di stica**i. Chi gira con 6-7 guardie del corpo ha palle zero": Naike Rivelli a ruota libera contro il rapper

