Un treno ogni mezz' ora per Milano | la Provincia chiede alla Regione di confermarli dopo i Giochi

La proposta della presidente Hofmann e del consigliere Micheli: "Il potenziamento messo in atto per le Olimpiadi invernali diventi periodo di sperimentazione a favore di pendolari, studenti e dell'intero territorio" Il potenziamento dei treni diretti con Milano e con la Valtellina durante i Giochi olimpici ha colto nel segno: perché non lasciarlo anche ora che le Olimpiadi sono concluse? “Il lascito delle Olimpiadi deve tradursi in un miglioramento concreto e duraturo per il territorio - dichiarano Hofmann e Micheli - Il potenziamento del servizio ferroviario ha dimostrato di rispondere in modo efficace alle esigenze delle migliaia di cittadini che ogni giorno si spostano verso l’area metropolitana. Per questo chiediamo che venga confermato, almeno in via sperimentale, anche nei prossimi mesi”. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

