Olimpiadi invernali | 120 treni in più una corsa ogni mezz' ora tra Milano e Tirano

In vista delle Olimpiadi invernali, Trenord potenzia i collegamenti tra Milano e Tirano, con 120 treni in più e una corsa ogni mezz'ora. La misura mira a facilitare gli spostamenti di tifosi, visitatori e staff, garantendo un servizio più frequente e affidabile durante l’evento. Queste novità contribuiscono a rendere più agevoli i trasferimenti verso le località coinvolte, promuovendo una mobilità efficiente e sostenibile.

Nelle due settimane dei Giochi Trenord potenzia il servizio sulla tratta e lo estende anche di notte. La linea regionale Lecco-Colico-Sondrio avrà i bus sostitutivi Più corse verso Milano e la Valtellina. È la strategia di Trenord in vista degli imminenti Giochi olimpici invernali per agevolare gli spostamenti di tifosi, appassionati e staff. Dal 6 al 22 febbraio correranno sui binari ogni giorno 120 corse in più: le linee suburbane estenderanno il servizio in orario notturno su Milano e verso le principali destinazioni; sul collegamento fra Milano e la Valtellina circolerà un treno ogni mezz’ora fra le 4 di mattina e le 3 di notte.🔗 Leggi su Leccotoday.it

