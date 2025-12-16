Treno Sicilia Express 2mila biglietti venduti in mezz' ora

Straordinario successo del Sicilia Express, l'iniziativa della Regione Siciliana per raggiungere l'Isola in treno durante il periodo delle festività natalizie. Oltre duemila biglietti sono stati venduti già nei primi trenta minuti e sono rimasti disponibili gli ultimi posti per il viaggio di. Messinatoday.it

