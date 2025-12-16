Treno Sicilia Express 2mila biglietti venduti in mezz' ora
Straordinario successo del Sicilia Express, l'iniziativa della Regione Siciliana per raggiungere l'Isola in treno durante il periodo delle festività natalizie. Oltre duemila biglietti sono stati venduti già nei primi trenta minuti e sono rimasti disponibili gli ultimi posti per il viaggio di. Messinatoday.it
Il click day per il treno #SiciliaExpress doveva essere l’occasione per centinaia di siciliani fuori sede di tornare a casa a Natale senza dover scegliere tra famiglia e prezzi esorbitanti (che superano anche i 700 euro). In palio appena 1.100 biglietti low cost, ma - facebook.com facebook
Sicilia Express, biglietti al palo Il treno delle feste doveva combattere il caro voli… x.com
