Un sottomarino nelle acque dello Stretto intervento della Guardia Costiera

E' emerso attirando l’attenzione dei cittadini. Motovedette hanno monitorato e scortato l’unità, salendo a bordo dopo aver stazionato a lungo nelle vicinanze Una mattina insolita per Messina: un sottomarino è stato avvistato stamani nelle acque dello Stretto, destando curiosità tra cittadini e bagnanti che hanno assistito alla sua emersione. L’unità militare, silenziosa ma visibile, ha subito attirato l’attenzione dei presenti, generando foto e video condivisi sui social. Sul posto sono intervenute motovedette della Guardia Costiera, che hanno avvicinato il sottomarino, monitorandone la posizione e garantendo la sicurezza della navigazione. Dopo aver stazionato per diversi minuti nelle acque antistanti Messina, le motovedette sono salite a bordo del sottomarino, procedendo poi con un’operazione di scorta mentre l’unità si muoveva lungo lo Stretto. Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sul tipo di sottomarino - si tratterebbe di Class U-212 - né sulla sua missione, ma fonti militari confermano che la presenza rientra nelle attività di controllo e monitoraggio delle acque territoriali. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

