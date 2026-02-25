Un secolo a Sanremo Gli 80 anni della Repubblica nel volto di Gianna Pratesi

Gianna Pratesi celebra ottanta anni di vita e di impegno a Sanremo, segnando un secolo di storia della città. La causa di questa ricorrenza risiede nel suo lungo contributo alla comunità, che si riflette nelle tante iniziative e progetti portati avanti nel tempo. La festa si svolge nel cuore del centro storico, con una mostra fotografica che ripercorre le tappe più significative della sua vita. La città si prepara a condividere questo importante momento.

Sanremo, 24 febbraio 2026 – C’è un modo semplice per capire quando Sanremo smette di essere soltanto Sanremo. Succede quando la macchina perfetta dell’intrattenimento rallenta, abbassa il volume, e lascia passare qualcosa che non si compra e non si costruisce in regia: la storia, quella vera, che cammina lenta ma arriva. Gianna Pratesi, ospite della prima serata del Festival 2026, è entrata così, con la forza tranquilla di chi ha attraversato un secolo e non deve convincere nessuno. Il punto non è l’età, pur impressionante. Il punto è il tempo che porta addosso. Perché quest’anno l’Italia tocca una soglia simbolica: sono 80 anni dalla nascita della Repubblica, dal referendum istituzionale del 2 giugno 1946 e da quel passaggio decisivo che coincise anche con il primo voto delle donne. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Gianna Pratesi, la voce di un secolo sul palco di Sanremo: Il voto delle donne cambiò l’ItaliaA quasi 106 anni, Gianna Capaldi Pratesi — pianista, pittrice e testimone del primo voto alle donne — sale all’Ariston come simbolo vivente della Repubblica e ... repubblica.it

SANREMO | Sul palco Gianna Pratesi che nel 1946 votò per la Repubblica. Conti: 'Applaudite gli uomini e alle donne che hanno perso la vita per la nostra libertà'. #ANSA #sanremo #sanremo2026 - facebook.com facebook

Conti: "signora Gianna (Pratesi) io l'ho invitata qua per dare un esempio ai giovani perché quello che hanno fatto i nostri nonni 80 anni, qualcuno ha anche perso la vita, per regalarci la libertà è straordinario". "Quello" si chiama Resistenza #Sanremo x.com