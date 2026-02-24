Sanremo Gianna Pratesi ospite a 105 anni | Votai per la Repubblica abbasso i fascisti

Gianna Pratesi ha partecipato a Sanremo a 105 anni, perché voleva condividere il suo entusiasmo per la musica e la storia italiana. La donna ha ricordato di aver votato per la Repubblica e di essere contraria al fascismo, sottolineando il suo impegno civile. Durante l’intervista, ha raccontato i ricordi di un’Italia in trasformazione, dimostrando ancora grande lucidità. La sua presenza ha attirato l’attenzione di molti spettatori, che hanno ascoltato con attenzione le sue parole.

Ospite a Sanremo la centenaria Gianna Pratesi per celebrare il primo voto delle donne del 2 giugno del 1946: "Via i fascisti" Momento simbolico nella prima serata del Festival di Sanremo. Carlo Conti, per la sua puntata inaugurale, ha voluto come ospite d'onore Gianna Pratesi, 106 anni il prossimo 16 marzo. Una presenza importante perché il padrone di casa ha scelto di invitarla per celebrare gli 80 anni della Repubblica italiana, nata il 2 giugno 1946 con il referendum istituzionale che chiamò gli italiani a scegliere tra monarchia e repubblica e che segnò anche il primo voto politico delle donne, dopo il riconoscimento del diritto di voto femminile sancito l'1 febbraio 1945 dal governo guidato da Bonomi. Gianna Pratesi, 105 anni, ha partecipato a Sanremo 2026 per celebrare gli 80 anni della Repubblica italiana. Gianna Pratesi, donna di 105 anni, partecipa alla serata senza perdere energia e entusiasmo, dopo aver trascorso 20 anni in Scozia gestendo una gelateria con il marito. Sanremo 2026 rende omaggio agli 80 anni della Repubblica Italiana con la presenza di Gianna Pratesi, 105 anni il prossimo Il 16 marzo. Originaria di Chiavari, classe 1920, aveva 26 anni quando nacque la Repubblica. Pratesi fu tra le donne che, per la prima volta, votarono nel 1946. E proprio per ricordare quel momento storico è ospite del festival. Conti: "signora Gianna (Pratesi) io l'ho invitata qua per dare un esempio ai giovani perché quello che hanno fatto i nostri nonni 80 anni, qualcuno ha anche perso la vita, per regalarci la libertà è straordinario". "Quello" si chiama Resistenza #Sanremo