Un rider di Deliveroo | Pagato 3,75 euro per consegna Non posso rifiutare mando i soldi alla mia famiglia

Non possono rifiutare le consegne perché non guadagnerebbero e non potrebbero aiutare le loro famiglie: è questo quanto emerge da alcuni racconti di rider di Deliveroo, accusata di caporalato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Un ex rider di Glovo a Fanpage.it: “Pagato 2,50 euro a consegna. Dopo un incidente in motorino me ne sono andato”Un ex rider di Glovo, attivo a Milano, ha spiegato a Fanpage.

Caporalato sui rider, controllo giudiziario per DeliverooLo ha disposto il pm di Milano Paolo Storari. Dai 300 ai 20mila lavoratori sarebbero stati sfruttati con paghe sotto alla soglia della povertà ... avvenire.it

