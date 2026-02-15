Un ex rider di Glovo a Fanpageit | Pagato 2,50 euro a consegna Dopo un incidente in motorino me ne sono andato

Un ex rider di Glovo, attivo su Milano, ha raccontato a Fanpage.it la sua esperienza di lavoro: dalle paghe basse ai lunghi turni di lavoro, fino al cambio di azienda.🔗 Leggi su Fanpage.it

Le testimonianze di alcuni rider di Milano rivelano come siano costretti a lavorare 12 ore al giorno per appena 2,50 euro a consegna.

A Milano, i rider di Glovo denunciano condizioni di lavoro dure e salari bassi.

