Dino Meneghin apre Amadori Protein Talk | il vodcast che svela gli uomini dietro i campioni del basket

Dino Meneghin apre “Amadori Protein Talk,” il nuovo vodcast del Gruppo Amadori che, attraverso interviste e approfondimenti, svela gli uomini dietro i campioni del basket italiano. Partner ufficiale della Lega Basket Serie A per la stagione 2025/2026, Amadori propone un format innovativo per raccontare il mondo del basket in modo originale e coinvolgente.

