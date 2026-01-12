L’incendio di una vettura scatena l’inferno | altre tre auto quasi distrutte

Nella notte a Lecce, un incendio ha interessato una vettura nelle vicinanze dello stadio, causando l’innesco di altre tre auto vicine. L’evento si è verificato nella zona centrale della città, senza segnalare feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e avviare le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

